شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تصدر قرار عاجل يهم جمع المواطنين والمقيمين في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات السعودية أمس الخميس، قرارًا عاجلًا ومهما لجميع المواطنين والمقيمن من الوافدين والمغتربين داخل المملكة.





وأعلنت وزارة الداخلية تعديل مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان بما يحقق الهدف منها ومساعدة المواطنين والمغتربين على توفير وجبات الإفطار والسحور، بالتزامن مع فترات منه التجول احترازيا لمنع تفشي كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، المواعيد الجديدة لعمل المطاعم بالمملكة خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال المصدر إنه تقررتعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

يأتي ذلك استكمالا لقرار الوزارة المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.