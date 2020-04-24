سبب وفاة عبد الله الحامد في السعودية

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، خبر وفاة عبد الله الحامد، داخل السجون السعودية، نتيجة الإهمال الطبي.

وقال عبد الله العودة خبير الشريعة، وحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري، في تغريدة له على حسابه في "تويتر": فاجعة وفاة رمز الإصلاح د. عبدالله الحامد بعد إهمال طبي متعمّد داخل السجن وتأخير لعملية القلب وتركه لساعات في زنزانته بعد أن أغمي عليه بسبب الجلطة الدماغية التي أصابته".

وأضاف : "رحل عنّا تاريخ بأكمله من النضال المجيد.. رحم الله هذا القلب النبيل.. وأسأل الله أن يجعل دمه لعنة على ظالميه".

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ومن جانبه قال محمد المختار الشنقيطي في تغريدة له، "توفي عبدالله الحامد في سجون الظلمة في السعودية، صابرا محتسبا، متمسكا بالجهاد السلمي". بحسب قوله.

وتابع: "هو رائد الدعوة الدستورية في السعودية، وأول من قدَّم رؤية متكاملة للإصلاح السياسي فيها، بعيدا عن غلو التكفيريين وسفالة المتملقين. اللهم تقبله، وعاجل ظالميه بانتقامك".