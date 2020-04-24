إصابة شخص.. عبث الأطفال يُشعل حريقًا في مستودع ببيشة

الدفاع المدني تدخّل لإخماد النيران..

تسبب لعب الأطفال في اندلاع حريق في مستودع بمنزل شعبي في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وأسفر عن إصابة شخص. وذكر الدفاع المدني -عبر حسابه بتويتر- أن مدني بيشة تمكّن من إخماد حريقً اندلع في مستودع بمنزل شعبي بسبب عبث الأطفال، نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط. Advertisements وأشار الدفاع المدني أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن حالته الصحية مستقرة. اقرأ أيضا: حريق بشاحنة مخصصة لنقل الديزل في تبوك.. والدفاع المدني يتدخل

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