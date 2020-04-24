الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر ‎رمضان المبارك

رفع «الأمير تركي بن محمد بن فهد»، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عز ونصر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

ونوه الأمير تركي، بالعمل الكبير الذي تبذله الجهات كافة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، في هذا الظرف الاستثنائي الذي نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.

وسأل الأمير تركي بن محمد بن فهد المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.

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