بالجولات المكثَّفة.. بلدية الداير تستعد لشهر رمضان المبارك

خطة عمل للرقابة الصحية تركز على فترات السماح بالتجول
أكملت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان كل استعداداتها؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وكثفت البلدية عمليات الرقابة الصحية على المحلات التجارية وأعمال النظافة داخل الأحياء وفي القرى الجبلية، كما شملت الاستعدادات- أيضًا- تزيين الشوارع والميادين بالإنارة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير «عبد المجيد بن علي مذكور» أن البلدية أنهت خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ حيث أنارت أكثر من ٣٠٠ عمود كهرباء على مداخل المحافظة وفي الشارع العام.
وأضاف أنه جرى وضع عمل خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية؛ لتكثيف الرقابة وخاصة في فترات السماح بالتجول من الـ ٩ صباحًا وحتى الـ ٥ عصرًا.
وأوضح أن قسم الصحة العامة كثف جهوده في النظافة ومتابعتها داخل الأحياء وفي القرى الجبلية وتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة.
وبيَّن أن البلدية خلال شهر رمضان ستكمل جهودها في مواجهة فيروس كورونا ومواصلة كل أعمالها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية من إغلاق للمحلات غير المستثناة ومتابعة المطاعم والتموينات والتزامها بالشروط المطلوبة في التعقيم والتنظيف ولبس القفازات والكمامات للعمالة وأن البلدية لن تتهاون في ذلك خلال شهر رمضان والمتابعة ستكون مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالجولات المكثَّفة.. بلدية الداير تستعد لشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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