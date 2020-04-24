وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار القصيم

وصلت إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين إلى المملكة قادمة من العاصمة النمساوية فيينا.

جاءت الخطوة إنفاذًا لتوجيهات القيادة، في إطار حرصها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وكان في استقبال المواطنين لدى وصولهم للمطار ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

وفور وصول المواطنين إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم عبر الرحلة القادمة من (فيينا) والتي كان على متنها عدد من المواطنين الراغبين في العودة من (جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية التشيك وجمهورية المجر)؛ طبقت كل التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.

وتضمنت تلك الإجراءات 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

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ويتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب.

وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة؛ لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزلها عن باقي الركاب من ثم يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.

كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة تفتيش الجمارك تتم المحافظة على مسافة 1.5م على الأقل بين موظف الجمارك والراكب، كما تتم مساعدة الركاب في منطقة مناولة الأمتعة.

وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحية في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم.

ويتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيًا وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.