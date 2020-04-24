سجن «شرورة» ينفِّذ المحاكمات عن بُعد للوقاية من كورونا

نفذت شعبة سجن شرورة، إجراءات المحاكمة عن بُعد لعدد من السجناء؛ للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع المحكمة الشرعية بشرورة؛ بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم.

ويعمل النظام على ربط السجناء (إلكترونيًا) عبر دوائر تليفزيونية مغلقة، بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد، بيسر ومرونة، ويكفل للنزلاء كل الحقوق الشرعية والنظامية دون الحاجة لنقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات واحترازات مختلفة.