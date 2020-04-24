صحة الطائف تغلق مستشفى أهليًا لم يلتزم بالإجراءات الوقائية

في بيان رسمي صادر عن لجنة المخالفات..
أغلقت صحة الطائف أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى؛ بعد ملاحظة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية؛ رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة بالمديرية .
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن لجنة المخالفات الصحية بالطائف أمس الخميس 23 أبريل 2020، ونشره الحساب الرسمي لمديرية صحة الطائف الجمعة عبر تويتر.
وذكر البيان أن فريقًا من صحة الطائف يعمل حاليًا على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.
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