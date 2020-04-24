السعودية اليوم / الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بشؤون الحرمين توزع عبوات ماء زمزم لجمعية الهلال الأحمر السعودي



مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة، لتنسيق الأعمال التطوعية بتقديم برنامج (السقيا) لمنسوبي جمعية الهلال السعودي بالتنسيق مع مشرف مراكز هيئة الهلال الأحمر بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي.

وأوضح مدير عام الإدارة خالد بن فهد الشلوي أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة مبادرات تقوم بها الإدارة بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأشار الشلوي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، "برا بمكة" عرفاناً وتقديراً للجهود التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر السعودي.

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13:52ت م

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