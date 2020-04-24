السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا



بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات مؤكدة بفيروس

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.

// انتهى //

13:49ت م

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بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.// انتهى //13:49ت م0056

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