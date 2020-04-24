السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان تشدد على إلتزام اللاجئين الفلسطينيين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا



بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واس

شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان ، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بإجراءات الوقاية من مخاطر فيروس

ودعت الجمعية في بيان اليوم، اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان الالتزام بإجراءات الوقاية من مخاطر انتشار وباء كورونا وذلك بالحد من حركة الافراد وتجنب الاختلاط والتجمعات إلا بحدود الضرورة القصوى حفاظا على الصحة العامة .

وحذر البيان اللاجئين الفلسطينيين من التهاون في التعاطي مع موضوع فيروس كورونا والتراخي في الإلتزام بقرار التعبئة العامة.

وطلبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها من كل شرائح مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، الالتزام بالاجراءات والتوجيهات وعدم التجمعات بالأماكن العامة وأخذ الحيطة ، وأهابت باللاجئين عدم عرقلة عمل المتطوعين على الحواجز من الدفاع المدني والمؤسسات الصحية وعدم التهاون في مواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

13:46ت م

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بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واسشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان ، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بإجراءات الوقاية من مخاطر فيروس كورونا ،ومنع انتشارها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.ودعت الجمعية في بيان اليوم، اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان الالتزام بإجراءات الوقاية من مخاطر انتشار وباء كورونا وذلك بالحد من حركة الافراد وتجنب الاختلاط والتجمعات إلا بحدود الضرورة القصوى حفاظا على الصحة العامة .وحذر البيان اللاجئين الفلسطينيين من التهاون في التعاطي مع موضوع فيروس كورونا والتراخي في الإلتزام بقرار التعبئة العامة.وطلبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها من كل شرائح مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، الالتزام بالاجراءات والتوجيهات وعدم التجمعات بالأماكن العامة وأخذ الحيطة ، وأهابت باللاجئين عدم عرقلة عمل المتطوعين على الحواجز من الدفاع المدني والمؤسسات الصحية وعدم التهاون في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى //13:46ت م0055

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