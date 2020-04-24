اجتماعي / بر صامطة توزع أكثر من 4240 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها



صامطة 01 رمضان 1441 الموافق 24 أبريل 2020 م واس

أنهت جميعة البر الخيرية بمحافظة صامطة توزيع 4240 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله السهلي أن السلال الغذائية تتضمن العديد من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك , إضافة لتقديم الإعانات المالية وفق المقرر لكل أسرة مسجلة بالجمعية، مفيداً أن التوزيع يتم وفق آلية معينة وترتيب يضمن وصول الإعانات للمسجلين في أسرع وقت ممكن.

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13:46ت م

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