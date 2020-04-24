السعودية اليوم / تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب



الرباط 1رمضان 1441 ه موافق 24 ابريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماما من المرض ارتفع إلى 478 شخصاً.

// انتهى //

13:37ت م

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الرباط 1رمضان 1441 ه موافق 24 ابريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3692، فيما ظل عدد الوفيات مستقرا في 155 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماما من المرض ارتفع إلى 478 شخصاً.// انتهى //13:37ت م0053

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