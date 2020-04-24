السعودية اليوم / مدير تعليم صيبا يتفقد مكاتب التعليم ويقف على المشاريع المدرسية



صبيا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أمس، بجولة ميدانية شملت مكاتب التعليم العشرة في المحافظات الست التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا، واستهدفت الجولة مناقشة تفصيلية لآلية العمل في مكاتب التعليم منذ بداية تعليق الحضور للمقرات واحتياجات المكاتب والمدارس استعدادا للعام الدراسي القادم وإيجاد الحلول وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم، والعمل على الخطط البديلة لتحقيق الأهداف المنشودة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم.

وتضمنت الزيارة اللقاء بمحافظي محافظات "صبيا والداير وبيش والعيدابي والدرب والريث " وذلك بحضور مديري مكاتب التعليم وجرى خلال اللقاءات تسليط الضوء على تجربة تعليم صبيا في العمل عن بُعد .

ووقف الدكتور الخرمي على الحالة العامة للمرافق التعليمية في المدراس ومكاتب التعليم ، والمشاريع والمباني المدرسية تحت الإنشاء مستمعًا لشرح عن تفاصيل تلك المشاريع ومواصفاتها ومراحل الإنجاز ، مشيرًا إلى أن الوزارة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق والإبداع وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات.

// انتهى //

13:27ت م

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