السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية توزع سلات غذائية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان



بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واس

وزعت جمعيات خيرية وإجتماعية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، سلات غذائية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان.

وأكد بيان للجمعيات أن التوزيع اليوم ، شمل النازحين الفلسطينيين من سوريا ، في مخيمي عين الحلوة والمية مية ومنطقة وادي الزينة، قرب مدينة صيدا اللبنانية ، بهدف التخفيف من معاناة تلك العائلات خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار البيان إلى أن العائلات الفلسطينية في لبنان تعاني من أوضاع صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية ، وما زاد من مأساتهم وفاقمها انتشار فيروس

// انتهى //

13:22ت م

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بيروت 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 ابريل 2020 م واسوزعت جمعيات خيرية وإجتماعية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، سلات غذائية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان.وأكد بيان للجمعيات أن التوزيع اليوم ، شمل النازحين الفلسطينيين من سوريا ، في مخيمي عين الحلوة والمية مية ومنطقة وادي الزينة، قرب مدينة صيدا اللبنانية ، بهدف التخفيف من معاناة تلك العائلات خلال شهر رمضان المبارك.وأشار البيان إلى أن العائلات الفلسطينية في لبنان تعاني من أوضاع صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية ، وما زاد من مأساتهم وفاقمها انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة وحالات الفقر .// انتهى //13:22ت م0048

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