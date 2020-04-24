السعودية اليوم / 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا



كوالالمبور 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الماليزية اليوم الجمعة عن 88 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت ماليزيا 96 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

// انتهى //

13:14ت م

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كوالالمبور 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الماليزية اليوم الجمعة عن 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك وصل مجموع الإصابات إلى 5691 إصابة .وسجلت ماليزيا 96 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.// انتهى //13:14ت م0046

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