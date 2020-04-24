السعودية اليوم / "المجالس الرمضانية" سلسلة دروس دعوية وإرشادية بالرياض



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، سلسلة الدروس العلمية "المجالس الرمضانية" التي تبدأ غرة شهر رمضان المبارك حتى العاشر من الشهر الفضيل، يلقيها عبدالله بن صالح القصير، الساعة الرابعة مساءً وتبث مباشرة عبر القناة العلمية للجمعية على اليوتيوب ‏www.youtube.com/user/dawahazizia.

وسيتحدث القصير خلال الدروس حول عدد من المواضيع منها: كيف نستقبل رمضان؟ وحال السلف في رمضان، ووصايا لمن أدرك الشهر الكريم، وشهر رمضان شهر القرآن، وأحكام القضاء للصيام، ومفهوم العبادة في رمضان، وكيف نستفيد من رمضان، والدعــاء، وحكم وأحكام الصيام، وتربية الأبناء في رمضان.

وتأتي هذه الدروس في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتبصير الناس وتوعيتهم وإرشادهم بفضائل هذا الشهر الكريم وأحكامه وآدابه، باستخدام أحدث طرق التواصل، والوسائل التقنية في توصيل رسالة الوزارة المجتمعية.

// انتهى //

13:05ت م

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