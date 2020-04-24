السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 68622 إصابة



موسكو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5849 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 68622 حالة.

ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس كورونا.

// انتهى //

12:55ت م

0043



موسكو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 615 بعد تسجيل 60 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5849 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 68622 حالة.ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //12:55ت م0043

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