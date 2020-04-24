السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 1 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض ، القصيم ، جازان ، نجران، الباحة ، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي شرقيه الى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

// انتهى //

09:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.