السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية



سول 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 6 اصابات جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد في حدود 10 لليوم السادس على التوالي.

وصرحت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الجمعة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الاصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 708 أشخاص و 240 حالة وفاة حتى الأن.

// انتهى //

09:40ت م

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سول 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد في حدود 10 لليوم السادس على التوالي.وصرحت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الجمعة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الاصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 708 أشخاص و 240 حالة وفاة حتى الأن.// انتهى //09:40ت م0012

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