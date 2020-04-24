سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة انتشار

وباء

ونشرت إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان بداية من صباح اليوم، وفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناولت أخر تطورات سد النهضة ومستجدات انتشار فيروس كورونا.

واهتمت صحف الجمعة بإعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 232 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة دولة فلسطين المحتلة بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن

أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وتناقلت صحف صباح اليوم تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى تأكيد جامعة الدول العربية أهمية التزام الدول العربية بتنفيذ الاستراتيجية العربية للابتكار والبحث العلمي التي أطلقتها عام 2014 وتبنتها القمة العربية فى سرت الليبية عام 2010 وذلك

بزيادة الإنفاق على الابتكار والبحث العلمي للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية وفى مقدمتها جائحة

ونوهت إلى المحادثات التي عقدها قادة دول الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوصول إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وألقت الضوء على احصائيات تفشي فيروس كورونا في العالم حيث بلغت نحو 6ر2 مليون إصابة وأكثر من 185 ألف حالة وفاة، مبرزة تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس سيستمر طويلًا ويسيسهدف أغلب البشر.

وتطرقت صحف القاهرة إلى دعوة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز أطراف النزاع في ليبيا للاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأن تقوم بوقف إطلاق النار مع بدء

شهر رمضان.

//انتهى//

09:38ت م

0011



القاهرة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة انتشاروباء كورونا ونشرت إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان بداية من صباح اليوم، وفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناولت أخر تطورات سد النهضة ومستجدات انتشار فيروس كورونا.واهتمت صحف الجمعة بإعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 232 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.ولفتت الانتباه إلى مطالبة دولة فلسطين المحتلة بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكنأن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وتناقلت صحف صباح اليوم تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى تأكيد جامعة الدول العربية أهمية التزام الدول العربية بتنفيذ الاستراتيجية العربية للابتكار والبحث العلمي التي أطلقتها عام 2014 وتبنتها القمة العربية فى سرت الليبية عام 2010 وذلكبزيادة الإنفاق على الابتكار والبحث العلمي للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية وفى مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد ونوهت إلى المحادثات التي عقدها قادة دول الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوصول إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.وألقت الضوء على احصائيات تفشي فيروس كورونا في العالم حيث بلغت نحو 6ر2 مليون إصابة وأكثر من 185 ألف حالة وفاة، مبرزة تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس سيستمر طويلًا ويسيسهدف أغلب البشر.وتطرقت صحف القاهرة إلى دعوة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز أطراف النزاع في ليبيا للاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأن تقوم بوقف إطلاق النار مع بدءشهر رمضان.//انتهى//09:38ت م0011

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.