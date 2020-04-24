السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى السودان الى 174 حالة



الخرطوم01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

اعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس

فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.وشددت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

//انتهى//

09:27ت م

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الخرطوم01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واساعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) متضمنة وفاتين،لترتفع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى السودان الى 174 حالة، و 16حالة وفاة،فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.وشددت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.//انتهى//09:27ت م0009

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