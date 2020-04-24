السعودية اليوم / ليبيا تسجل ثاني وفياتها جراء فيروس كورونا



طرابلس 01 رمضان 1441 هـ الموافق24 أبريل 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس «

وقال المركز في بيان له ، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت النتائج جميعها سلبية.

وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، بينهم أربعة من بنغازي تماثلوا للشفاء وخرجوا من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي، فيما تضاف وفاة جديدة إلى الحالةالتي أعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا، في حين يبلغ عدد المتعافين من «كورونا» 15 حالة.

// انتهى //

09:26ت م

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طرابلس 01 رمضان 1441 هـ الموافق24 أبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس « كورونا » في ليبيا إلى حالتين بعد تسجيل وفاة إضافية، وذلك دون أن يعلن مزيد التفاصيل عن الحالة.وقال المركز في بيان له ، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكانت النتائج جميعها سلبية.وبهذا الإعلان، تستقر أعداد المصابين بالفيروس في البلاد عند 60 مصابًا، بينهم أربعة من بنغازي تماثلوا للشفاء وخرجوا من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي، فيما تضاف وفاة جديدة إلى الحالةالتي أعلن عنها سابقًا، والتي تعود لسيدة مسنة تبلغ 85 عامًا، في حين يبلغ عدد المتعافين من «كورونا» 15 حالة.// انتهى //09:26ت م0008

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