

كانبيرا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الاسترالية عن وفاة امرأة (79 عام) بفيروس

وأوضحت السلطات ان عدد الاصابات في استراليا وصل الى 6667 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2982 حالة اصابة مؤكدة.

// انتهى //

09:26ت م

0007



كانبيرا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الاسترالية عن وفاة امرأة (79 عام) بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية الى 9 وعلى صعيد استراليا الى 77 حالة وفاة.وأوضحت السلطات ان عدد الاصابات في استراليا وصل الى 6667 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2982 حالة اصابة مؤكدة.// انتهى //09:26ت م0007

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 77 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.