السعودية اليوم / اليابان تسجيل 43 إصابة إضافية بكوفيد19- على متن سفينة سياحية إيطالية



طوكيو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الجمعة أن 43 فردا اضافيا من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في محافظة ناجازاكي جنوب غربي البلاد ثبتت إصابتهم بفيروس

وقد أدت الحالات الجديدة إلى زيادة العدد الإجمالي من الاصابات على متن السفينة كوستا أتلانتيكا إلى 91 شخصا.

ولا يزال أحد أفراد الطاقم يخضع للعلاج بمستشفى في مدينة ناجازاكي بسبب الأعراض الشديدة للمرض.

وأجرت حكومة ناجازاكي حتى الآن فحوصات على ما مجموعه 335 شخصًا على متن السفينة، والتي تضم حاليًا 623 من أفراد الطاقم وليس على متنها ركاب. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن حكومة ناجازاكي تخطط أيضا لفحص باقي أفراد الطاقم.

// انتهى //

09:26ت م

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طوكيو 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات اليابانية اليوم الجمعة أن 43 فردا اضافيا من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في محافظة ناجازاكي جنوب غربي البلاد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وقد أدت الحالات الجديدة إلى زيادة العدد الإجمالي من الاصابات على متن السفينة كوستا أتلانتيكا إلى 91 شخصا.ولا يزال أحد أفراد الطاقم يخضع للعلاج بمستشفى في مدينة ناجازاكي بسبب الأعراض الشديدة للمرض.وأجرت حكومة ناجازاكي حتى الآن فحوصات على ما مجموعه 335 شخصًا على متن السفينة، والتي تضم حاليًا 623 من أفراد الطاقم وليس على متنها ركاب. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن حكومة ناجازاكي تخطط أيضا لفحص باقي أفراد الطاقم.// انتهى //09:26ت م0006

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