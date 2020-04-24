” استخدموا هويات وبصمات المواطنين ” بالفيديو : شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي والكشف عن جنسياتهم والجرائم التي ارتكبوها !

︎ :

.



أطاحت شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة البحث والتحري ،بتشكيل عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية البنغلاديشية تورط في عمليات تزوير شرائح الاتصال وكروت الإقامات بهويات المواطنين وبصماتهم .

وأظهر المقطع الذي نشره حساب “سناب الداخلية” لحظة مداهمة شقة داخل حي الوزارات وسط الرياض، حولها المتورطون إلى معمل لتوثيق شرائح الاتصال وبرمجتها بأسماء مواطنين ومقيمين، من خلال الحصول على هوياتهم وبصماتهم ومن ثم بيعها في السوق السوداء.

Advertisements

فيما تم ضبط ما يقرب من 577 شريحة اتصال لشركات محلية، وكذلك مجموعة كبيرة من القصاصات لعينات بصمات وصور هويات مختلفة، و2 “لاب توب” و3 طابعات و4 أجهزة قارئ بصمة، وطابعة يعتقد أنها معدة لتزوير الإقامات، كذلك ضبط 160 كارتاً مقوى بحجم الإقامة جاهز للطباعة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف المتهمين الستة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



