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وثق مقطع فيديو، تجمع عدد من المواطنين في مدينة عنك بالقطيف، بأحد المنازل لتناول الطعام وقضاء الوقت. وظهر الأشخاص غير مبالين بتعليمات البقاء في المنزل، وتجنب التجمعات في هذه الفترة. فيما اعتبر المغردون أن الفيديو بمثابة بلاغ ضدهم للجهات المختصة ، للقبض عليهم .





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مواطنون يتجاهلون العزل المنزلي ويتجمعون لتناول الطعام في ظل انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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