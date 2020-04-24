شاهد: حرب “التصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” !

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تصدر هاشتاق الفنان الكويتي “#حسن البلام”، تريند تويتر في المملكة، على خلفية الخلاف بينه وبين مواطنه الفنان طارق العلي، على خلفية تصريحات الأخير في لقاء إعلامي وقلل بها من شأن القيمة الفنية لـ «البلام».

واعتبر “العلي” أن زميله البلام تخرج من شركة “فروغي” وهي شركة الإنتاج التي يترأسها العلي وعيسى العلوي ورائد حسن، كما رفض خلال حديثه مقارنة حسن البلام وفنانين آخرين به وبداوود حسين وعبدالناصر درويش.

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الجيل الأول من الفنانين

واعتبر الفنان نفسه وهؤلاء من “الجيل الأول من الفنانين”، ومقارنة حسن البلام بهم وبه ظلم لهم، كون حسن البلام لا ينتمي لجيلهم من الفنانين بل هو ينافس جيله، مضيفا: “اليوم معلش حسن أخونا وولدنا وعذراً من هالكلمة، لكن مو من جيلنا”.

إثر ذلك، هاجم “البلام”، العلي، موجها رسالة قوية إليه، مؤكدا أنه “لم يمثل معه سوى 5 مسرحيات، وباقي مسرحياته وأعماله الفنية مع الفنان داوود حسين”، لافتا إلى أنه يملك دليلا على ذلك، كونه يعلم أن طارق العلي “سيتمادى”.

خريج فروغي

وأضاف مستنكرا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”: “مين قالك أنا خريج فروغي؟، شنو هذول الشباب تخرجوا من فروغي، الحمدلله أنا أسمي طيب وقبل ماتسوي شركة فروغي أنت، وين قاعد طارق؟”.

وهاجم البلام، طارق العلي، مبينا “أنه ليس تلميذا لديه أو لأحد، وعليه أن يلتفت لأموره ومشاكله الخاصة، بدلا من الإساءة للآخرين”، مطالبا إياه بعدم ذكره مطلقا في المستقبل.



