“اتسم بالبساطة والهدوء”.. بالفيديو: إطلالة “سليمان العيدي” أثناء إلقاء بيان دخول شهر رمضان تعيد ذكريات الماضي

︎ :

.



ألقى الدكتور سليمان العيدي، بيان الديوان الملكي بشأن دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، كما أعتاد عليه المشاهدين في السابق، على قناة “ذكريات”، مساء أمس الخميس.

Advertisements

وظهر “العيدي” في الفيديو، بإطلالة مختلفة أعادت روحانيات الزمن الجميل، الذي مرت به المملكة ، وتميزت إطلالته بالبساطة الشديدة، ليعيد إلى الأذهان الماضي بكل تفاصيل الجميلة.

كما بدا الدكتور سليمان العيدي، بسيطا وهادئا أثناء إلقاء البيان، فضلا عن تمتعه بالثقة بالنفس، والتي كان لها تأثيرا كبيرا في توصيل رسائل إيجابية للجمهور.

يذكر أن “العيدي” شغل العديد من المناصب منها: المتحدث الرسمي لـ “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد” عام 2018، ومستشار للشؤون الإعلامية في مكتب نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، ووكيل مساعد لشؤون التلفزيون في “وزارة الإعلام السعودية”، ونائب رئيس “هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية”.