ماذا يحدث لو فك الحظر وعادت الحياة إلى طبيعتها قبل اكتشاف لقاح لكورونا؟

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يترقب العالم حاليا، ما يحدث داخل الدول التي أعادت الحياة إلى طبيعتها بعد أسابيع من الحجر الصحي العام، وغلق المصالح الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، وسط تحذيرات من عودة تفشي فيروس كورونا مجددا.

ووفقا لموقع “الحرة”، فإنه في حال تفشي الوباء بعد عودة الحياة إلى طبيعتها إثر فترة من تخفيف التجول، فلن يكون المرة الأولى فقد حدث نفس الأمر سابقا عندما استشرى الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 في الولايات المتحدة والعالم.

التباعد الاجتماعي

وتبنت مدن مثل سانت لويز ودنفر وسان فرانسيسكو، إجراءات التباعد الاجتماعي مبكرا، مما أدى إلى التخفيف من آثار موجة الوباء الأولية، إلا أنه عندما أرخت هذه المدن الإجراءات الوقائية، شهدت موجة ثانية للوباء.

وكانت الموجة الثانية في كل من سانت لويس ودنفر، أسوأ من الأولى، حيث أعادت المدن تنفيذ التدابير الاحترازية الوقائية، إلا أن الأوان كان قد فات.

الحجر العام

ويتشابه حال سان فرانسيسكو في ١٩١٨ مع حالها بفيروس كورونا في ٢٠٢٠، حيث كانت أولى المدن التي تعلن الحجر العام، إلا أنه في حالة الإنفلونزا الإسبانية أعلنت المدينة انتصارها مبكرا بعد خمسة أسابيع، حيث أعادت الحياة إلى طبيعتها مجددا.

وبعد أسابيع قليلة، بدأت أعداد الإصابات في الارتفاع مجددا، وحاولت سان فرانسيسكو غلق الحياة العامة مجددا، لكن المواطنين المحبطين قاوموا القرار، واستمرت الموجة الثانية من المرض لشهور، بحسب بيانات مؤسسة “ناشيونال جيوغرافيك” العلمية.

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الدول التي بدأت في التساهل من الإجراءات الوقائية

صحيح أن الدول لم تعد المجال العام إلى طبيعته بشكل كامل، إلا أن الدول التي بدأت في التساهل من الإجراءات الوقائية بعدما تقلصت حصيلة المرض، بدأ المرض فيها بالانتشار مجددا،بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.

فرغم إنشاء سنغافورة نظاما قويا لتتبع مرض كوفيد-19 بين سكانها، فإن الفيروس عاود الظهور في سكن ضيق يستخدمه آلاف العمال الأجانب، الذين يعانون من نقص في مرافق النظافة ويتشاركون المطاعم نفسها. وقد تم تسجيل نحو 1426 حالة إصابة جديدة في سنغافورة الاثنين، فيما تم عزل تسعة مهاجع يسكنها نحو 24 ألف رجل.

عودة المرض بقوة

وتعتبر تجربة سنغافورة إثباتا على عودة المرض بقوة في الأماكن التي يكون الأشخاص فيها على مقربة شديدة من بعضهم البعض، وتشير إلى قدرة الفيروس على استغلال أي ضعف في أنظمة الصحة العامة ليعاود الانتشار.

ورغم إعلان الصين نجاحا ظاهريا في احتواء فيروس كورونا، فقد كان هناك ازدياد في حالات الإصابة في شمالي البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحسب تقرير “غارديان”.

