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شهد حي منفوحة بالرياض امس الأربعاء حادث مأسوي حيث توفى خمسة أشخاص بينهم مواطنين ويمنيين ومصري وذلك بسبب مادة الاسيد الحارقة ( حمض الهيدروفلوريك ) .

وفي التفاصيل ، كان المصري رحمه الله يقوم بتنظيف غرفة تفتيش صرف صحي لمنزل بالحي واستخدم لذلك مادة الاسيد وعند نزوله شعر بالاحتناق ليطلب المساعدة ليقوم يمني بالموقع بالنزول خلفه ثم تبعه يمني اخر وسعودي صادف مروره وقت الحادثه وعند الاتصال بالدفاع المدني نزل احد افراد الدفاع المدني ليختنق هو الاخر ويتوفى الخمسة بسبب الاختناق جراء هذه المادة . وتم انتشال جثثهم وسيصلى عليهم اليوم في المقبرة نظراً للاجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا .





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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 5 أشخاص في منفوحة الرياض بسبب الأسيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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