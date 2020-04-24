شاهد.. دعاء وكلمة “السديس” في أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام

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أمّ رئيس هيئة شؤون الحرمين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس أمس (الخميس)، المصلين في أول صلاة تراويح في أولى ليالي رمضان في الحرم المكي.

وألقى السديس كلمة بعد انتهاء صلاة التراويح والدعاء، دعا فيها المسلمين إلى الاجتهاد في شهر رمضان واغتنام لياليه، والدعاء إلى الله بأن يرفع البلاء في ظل ما يمر به العالم في ظل جائحة كورونا.

وطالب المسلمين بالصبر وتحمل إغلاق المساجد وعدم الذهاب للصلاة في الحرمين، وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من هذه الجائحة.