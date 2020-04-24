“ندخل الآن إلى أجواء بيتنا الكبير وأجمل وطن”.. قائد طائرة يبشّر المواطنين العائدين بوصولهم للمملكة (فيديو)

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نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوّر من داخل إحدى الطائرات العائدة للمملكة وعلى متنها عدد من المواطنين القادمين من الخارج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وسُمع في المقطع صوت قائد الطائرة وهو يبشّر الركاب بدخول الأجواء السعودية، قائلاً: “ندخل الآن إلى أجواء حضن الأمّ، وإلى بيتنا الكبير، وأطهر ثرى، وأغلى تراب، وأجمل وطن”.
كما أعرب قائد الطائرة عن اعتزازه وتشرّفه بالمشاركة في رحلات إعادة المواطنين، وسروره بعودتهم إلى أرض الوطن، شاكراً تفهمهم للإجراءات الاحتياطية المفروضة حفاظاً على سلامتهم.
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