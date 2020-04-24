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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع خلال"36" ساعة القادمة من مساء اليوم الجمعة، أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان " .
وأضاف الباحث في الطقس: " وشرقًا إلى تثليث وبيشة ثم وادي الدواسر وبين الأفلاج، وحوطة بني تميم، والخرج، وجنوب العاصمة الرياض، وأجزاء من الجوف، والشمالية، وغرب الشرقية، رياح مغبرة على تبوك " .
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