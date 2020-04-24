شكرا لمتابعة خبر عن قادة مجموعة العشرين: نؤكد أهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي للجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد قادة مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، على أهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي لجائحة الفيروس المستجد.

وشدد قادة المجموعة، في بيان لهم، على أهمية العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة،‏ مضيفين: " جائحة كورونا تودي بحياة الكثير من الناس وتهدد الاقتصاد ويلزمنا التمويل لتطوير وتصنيع اللقاحات الضرورية " .

وأبدت ‏المملكة رئيس مجموعة العشرين، التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية الافتراضية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الدعم اللازم بمواجهة الجائحة.