ما الذي جعل الملك عبدالله يختار الراحل “الفغم” حارساً شخصياً له؟ (فيديو)

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كشف قائد الحرس الملكي السابق الفريق أول أحمد العوهلي، عن السبب الذي جعل الملك عبدالله بن عبدالعزيز يختار اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم حارساً شخصياً له.

وقال العوهلي في لقاء ببرنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “mbc”، إن اللواء الفغم كان بارزاً بين زملائه وبروزه هذا لفت نظر الملك عبدالله ليصبح بعدها الحارس الشخصي له وللملك سلمان من بعده.