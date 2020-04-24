جديد التطبيقات: WOW Volume Manager لتخصيص الصوت على اساس كل تطبيق

︎ :

.



في الآونة الأخيرة شهد متجر جوجل بلاي العديد من التطبيقات التي يُمكن معها تخصيص شيء في أندرويد دون غيره، على سبيل المثال، تطبيق Brightness Manager لتخصيص إضاءة الشاشة على أساس كل تطبيق، أو تطبيق Rotation Manager لتخصيص اتجاه الشاشة وما إلى ذلك، والآن هناك تطبيق آخر وجديد يحمل اسم WOW Volume Manager الذي معه يُمكِن لمستخدمي أندرويد تخصيص الصوت على أساس كل تطبيق على حدة.

وتمامًا مثل أي تطبيق آخر من هذا النوع، يمكنك تخصيص حجم الصوت الخاص بك على أساس كل تطبيق على حدة، ويمكنك أيضًا إعداد مستوى صوت افتراضي مخصص لبقية التطبيقات، بمعنى تخصيص الصوت لمستوى معين عند فتح مثلًا تطبيق يوتيوب، وهذا الصوت يكون مختلف عند فتح تطبيق آخر وهكذا.

Advertisements

أيضًا لدى التطبيق خيارات تخصيص أصوات الإشعارات وأصوات الرنين والمكالمات وأي شيء يصدر صوت على جهازك الأندرويد، وليس هذا فحسب، بل يُوفّر التطبيق أيضًا أوضاع رنين تلقائية، مثل الوضع الصامت أو الاهتزاز أو الوضع العادي وبناءً على التطبيق الذي تفتحه.

أخيرًا، التطبيق غير مجاني وهو متاح للتحميل بسعر 0.99$ دون أي مشتريات أو إعلانات، على أن تتباين مميزاته في دعم الأجهزة، حيث يعتمد ذلك على إصدار النظام.

تحميل تطبيق WOW Volume Manager على أندرويد.

