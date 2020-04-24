

السيح 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء اليوم ، المتجر الخيري التابع لجمعية الهياثم الخيرية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية مدوخ بن محمد القحطاني ونائب رئيس الجمعية محمد بن ظافر القحطاني.

ونوه الماضي بجهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة ودورها المأمول في تقديم الخدمات للفئات المستفيدة ومن ضمنها جمعية الهياثم الخيرية بالخرج ، مشيداً بمشروع المتجر الخيري وما يحويه من برامج وخيارات متعددة للمشروعات الخيرية الذي سيكون له الأثر في تنمية مشروعات الجمعية ويوفر الجهد والوقت للمتبرع .

وقدم محافظ الخرج شكره لمجلس إدارة الجمعية والقائمين على المتجر الخيري على هذه الخطوة التي ستسهم في تطوير العمل الخيري بما يخدم أهداف الجمعية.

// انتهى //

04:18ت م

0334





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين المتجر الخيري بجمعية الهياثم الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.