الملك سلمان: نتضرع إلى الله بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء

الجمعة 24 أبريل 2020

الملك سلمان بن عبدالعزيز

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم.

الملك سلمان وفى وقت سابق، أكد العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة له بمناسبة شهر رمضان ألقاها وزير الإعلام المكلف وبثتها قناة "الإخبارية" السعودية، على ضرورة مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب والالتزام بالتعليمات، وقال، إننا نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان. ووجه الملك سلمان الشكر للمرابطين والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى اعتزازه "بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا".

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وتابع خادم الحرمين الشريفين: حريصون على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان"، وأضاف الملك سلمان، "إننا نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد". وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

يأتى ذلك إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وسبق أن صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية ، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية فى كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالى، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وهى أن يكون السماح بالتجول فى جميع المناطق والمدن، التى لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا.