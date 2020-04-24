السعودية | عبر شاشة روتانا: خيرات تساهم بتوزيع وجبات الطعام بشكل لائق

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبر شاشة روتانا: خيرات تساهم بتوزيع وجبات الطعام بشكل لائق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _الرياض

عبر رجل الأعمال الشيخ فرحان بن نايف الجربا: عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – فهم خير من نقتدي بهم، ونسير على نهجهم، وهم رموز العطاء في هذا الوطن، وما قدموه من إجراءات لاحتواء جائحة كورونا تفخر به البشرية جمعاء أمام عجز العالم، وخاصة ما كانت تسمى الدول المتقدمة، فتحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين يحق لنا أن نقول نحن أبناء السعودية العظمى”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجرتها قناة “روتانا خليجية” مع الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا، والرئيس الفخري لصحافيو الوطن والعضو الفخري الداعم لجمعية “خيرات” عبر برنامج “ياهلا”، حيث تحدث الجربا بفخر واعتزاز عما قدمته المملكة من إجراءات احترازية في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه أبطال الصحة بقيادة معالي الدكتور توفيق الربيعة، ورجال الأمن بكافة القطاعات ورجال الإعلام، على ما يقدمونه في ظل هذي الجائحة، سائلاً الله أن تزول عن العالم أجمع.

وفي سؤال عن دعمه لجمعية “خيرات” أكد الجربا: “دعمي لها أراه واجباً قبل أن يكون دعما، لأن الوطن الذي أعطانا الكثير يستحق أن نرد له ولو شيئا قليلاً مما قدم لنا”.

وأضاف الجربا: “وفيما يخص الجمعية بالتحديد، فكما تعلمون أن هذه الجمعية تساهم بتوزيع وجبات الطعام بشكل لائق لكثير من الناس، وكانت تعتمد على المناسبات التي تقام، إضافة إلى ما يقدم من دعم بعض الأشخاص، ولكن للأسف ومع أزمة كورونا توقفت هذه المناسبات، ففكرت شخصيا في كثير من الأسر، وماذا حل بهم بعد انقطاع هذا المورد الذي كان يوفر لهم وجبات الطعام بشكل يومي، وكانوا لا يحتاجون بعد الله إلا ما كان يقدَّم لهم من الجمعية، لذا قررت أن لا يتوقف عطاءهم؛ فدعمتهم كجزء من واجبي الاجتماعي، وذلك بمبلغ بسيط، ومهما نقدم فهي تظل مبالغ بسيطة مقابل ما يقدمونه من جهد وما يجب أن نقدمه لوطننا”.

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وأوضح “الجربا” بأنه يكفي هذه الجمعية شرفا الاهتمام الكبير، والمتابعة الدائمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمير منطقة الرياض، والرئيس الفخري للجمعية التي يوليها كثيرا من الرعاية والاهتمام.

وإجابة على سؤال المذيع حيال الخطوات القادمة في سبيل المسؤولية الاجتماعية منه سواء لهذه الجمعية أو غيرها، وأن هذا الدعم هو الثاني من نوعه لجمعية خيرات، بين الشيخ فرحان بقوله: “حقيقة أنا مع كل عمل إنساني واجتماعي يخدم ديني ووطني، ويساهم بتعزيز قيم المحبة والإنسانية، والحمد لله أننا نعيش في بلد لا تقف فيه مصادر العطاء والخير، ولا تنتهي فيه المبادرات المشرفة”.

ووجه الشيخ الجربا رسالة عبر “روتانا” قال فيها: “ولا يفوتني هنا أن أدعوا عبر شاشتكم وبرنامجكم الإخوة رجال الأعمال، للمساهمة في دعم جمعية خيرات لمساعدتها على أداء دورها الإنساني”.

وختم الشيخ فرحان الجربا مداخلته داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – نصره الله – وسمو ولي عهده الأمين مهنئاً القيادة والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي، والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، وأن يزيل هذه الجائحة إنه على ذلك قدير.