شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وجبات إفطار لمتضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الصندوق المجتمعي، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة «إفطار رمضان»، لتوفير وجبات إفطار للمتضررين جراء جائحة «كورونا» في شهر رمضان المبارك، وذلك على شكل وجبات ساخنة أو جافة أو سلال غذائية، حسب ما يناسب كل فئة من فئات المستفيدين، من مواطنين وغيرهم، وحسب ظروف منع التجول في كل منطقة.

ودعت الوزارة جميع شركات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال وعموم المواطنين للمساهمة في الصندوق المجتمعي لدعم هذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات التي أطلقت مؤخرًا ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع جراء أزمة كورونا، وتوفير حياة كريمة للمتضررين من مواطنين وغيرهم اتباعًا للمنهج الإسلامي في أهمية التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.