شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وجبات إفطار لمتضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الوزارة جميع شركات القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال وعموم المواطنين للمساهمة في الصندوق المجتمعي لدعم هذه المبادرات الإنسانية المجتمعية، واحتساب الأجر عند الله في الشهر الفضيل.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات التي أطلقت مؤخرًا ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع جراء أزمة كورونا، وتوفير حياة كريمة للمتضررين من مواطنين وغيرهم اتباعًا للمنهج الإسلامي في أهمية التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.
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