، "القحطاني" يحصد المركز الأول في البطولة الدولية للتايكوندو "البومسي" للبراعم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أول بطولة من نوعها تُقام عن بعد بسبب جائحة كورونا

حقق اللاعب السعودي يزن حسين القحطاني المركز الأول في البطولة الدولية للتايكوندو (البومسي) لفئة البراعم 2020 والمقامة عن بعد.

وفي التفاصيل، وحصل اللاعب القحطاني على أعلى أصوات للمرشحين والجمهور من كل الدول وكذلك تقدير اللجنة الفنية والمنظمة.

ويمتلك اللاعب "يزن" مهارات عالية في فنون التايكوندو على الرغم من أنه لم يتجاوز التاسعة من عمره، وحصل على شهادة الحزام الأحمر والأسود براعم وشهادة (1دان) من كوريا الجنوبية، وحقق عددًا من المراكز في البطولات المحلية.

وحظيت البطولة بمشاركة دول عربية وعالمية ولقيت صدى واسعًا كونها تُقام لأول مرة عن بعد وذلك بسبب جائحة كورونا.

البطولة الدولية للتايكوندو