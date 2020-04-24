، مع بدء تجارب لقاح كورونا في بريطانيا.. تعّرف على 6 شركات تتنافس لإنقاذ البشرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتعرف على مدى فعاليته والتأكد من أنه لن يتسبب في آثار جانبية "غير مقبولة"

في الوقت الذي بدأت في بريطانيا أمس الخميس، أولى التجارب السريرية للقاح ضد مرض كوفيد-19 تسعى شركات أدوية في دول أوروبية أخرى لبدء تجارب مماثلة قريباً.

وقام باحثون في جامعة أوكسفورد بحقن متطوعين بلقاح ChAdOx1 nCoV-19 وقالوا إنهم سيكونون قادرين على إنتاج ملايين الجرعات منه، حتى قبل أن يتم التأكد من فعاليته.

والهدف من التجارب في المرحلة الأولى التي بدأت هو معرفة مدى فعالية اللقاح ضد المرض، والتأكد من أنه لن يتسبب في آثار جانبية "غير مقبولة" وإحداث "استجابات مناعية جيدة".

وفي الوقت ذاته، تسعى شركات دواء أخرى إلى بدء أولى تجاربها السريرية خلال الشهور المقبلة على لقاح آخر، وهي وفقاً لقناة الحرة الأمريكية كلاً من لوكاكير الألمانية وريثيرا الإيطالية ويونيفرسيلس البلجيكية التي اتفقت على العمل معاً في تطوير هذا اللقاح.

وأعلنت شركة GSK البريطانية وسانوفي الفرنسية الأسبوع الماضي عن اتفاق مماثل لتطوير لقاح مع بدء التجارب في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال مارتن باخمان، رئيس قسم المناعة في مستشفى برن إنسلسبتال السويسرية ومؤسس شركة "سايبا بيوتشيمز" إنه يخطط لبدء تجارب بشرية في أغسطس على 240 متطوعاً إذا حصل على الموافقة اللازمة من هيئة مراقبة الأدوية السويسرية Swissmedic.

وبدلاً من استخدام فيروس ضعيف مثل بعض اللقاحات، قال باخمان إن فريقه اختار أن يستخدم "جسيماً شبيهاً بالفيروس" يحاكي الفيروس التاجي، فقط من دون مادته الوراثية اللازمة للتكاثر.فيروس كورونا الجديد