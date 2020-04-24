تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): لبت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات احتياجات أهالي منطقة الباحة, خلال أزمة فيروس لبت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات احتياجات أهالي منطقة الباحة, خلال أزمة فيروس كورونا ، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء. وسهل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار ولفترة قصيرة ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة تطبيق الخاصة.

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