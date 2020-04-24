بالصور.. أمانة المدينة تدشن وحدات لتعقيم المتسوقين في المراكز التجارية

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس الخميس، وحدات لتعقيم المتسوقين والعربات في المراكز التجارية. دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس الخميس، وحدات لتعقيم المتسوقين والعربات في المراكز التجارية. ونشرت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا تظهر الوحدات وعملها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة. Advertisements

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