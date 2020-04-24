شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمين الجوف يتفقد أسواق الخضار والفواكه والمسالخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أجرى أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس الخميس، جولة تفقدية على أسواق الخضار والفواكه؛ فيما وقف على المسلخ المركزي بمدينة سكاكا للإطلاع على انسيابية سير العمل مع حلول شهر رمضان المبارك وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

‏وشدد الشرعان على العاملين بالمسلخ المركزي بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن.

وأوضح أمين المنطقة، أن المواطن من أهم شركاء الأمانة للتصدي لهذه الجائحة بالتزامه بكل ما يصدر من الجهات المعنية، مؤكداً على توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى التأكد من تطبيق التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والنظافة الشخصية.