شكرا لمتابعة خبر عن تحديد نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة أقل من واحد % (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة أن نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية.

ويعود ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع انتشاره.