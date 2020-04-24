«الزعاق» يتوقع أجواء شبه معتدلة في معظم أيام شهر رمضان

قال إن حرارة الظهيرة تبدأ من منتصف الشهر

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور «خالد الزعاق» أن تكون الأجواء شبه معتدلة في أغلب أوقات شهر رمضان الفضيل الذي بدأ اليوم الجمعة. وأضاف الزعاق في تغريدة عبر تويتر «سنبدأ نحس بحرارة الظهيرة من منتصف الشهر الفضيل تقريبًا». Advertisements اقرأ أيضًا الزعاق: بداية الربيع الصيفي على نجد وموسم «الكنة».. اليوم الزعاق: شهر رمضان يشهد أجواء معتدلة

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