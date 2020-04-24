أخبار السعودية اليوم.. الجمعة غرة رمضان بالمملكة.. والداخلية تعدِّل أوقات فتح المطاعم في الشهر الفضيل

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، على الصعيد المحلي؛ حيث أصدر الديوان الملكي بيانًا أعلن فيه أن غدًا الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك بالمملكة، وبهذه المناسبة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية.

الديوان الملكي: غدًا أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي أن غدًا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/4/2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفق المحكمة العليا.

مُتراؤون يرصدون هلال رمضان وغدًا أول أيام الشهر الفضيل

قام مُتراؤون، مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2020، برصد هلال شهر رمضان المبارك، في مرصد حوطة سدير ومرصد تمير، التي رفعت تسجيل الرؤية للمحكمة العليا لإعلان يوم غد الجمعة، غرة الشهر الفضيل.

الملك سلمان في كلمة بمناسبة شهر رمضان: نعتز بما اتخذناه من إجراءات لمنع انتشار كورونا

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة إلى إخوانه المواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وتشرف بإلقائها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة رمضان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى- سبحانه وتعالى- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم.

«السديس» يعلن إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تمت إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة، مؤكدًا تواصل وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بساحة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الداخلية: تعديل أوقات فتح نشاط المطاعم في رمضان لتكون من 3 عصرًا حتى 3 فجرًا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/8/1441هـ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك؛ لتكون من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الثالثة فجرًا.

«الدفاع المدني» يُحذر من استخدام القلايات وفرامات اللحوم في شهر رمضان

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا من مخاطر الحوادث المنزلية أثناء إعداد موائد طعام الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى ضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية، كما ذكرت أنها أطلقت في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار «سلامتك بمنزلك غايتنا»؛ ركزت فيها على العديد من الموضوعات، التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية؛ أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي.

Advertisements

الزكاة والدخل: أطلقنا 15 مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية

أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد، إطلاق الهيئة ١٥ مبادرة هدفها مساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية، لافتًا أن مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها ٦٣٧ ألف مكلف، فيما استفاد ٥٣٤ ألف آخرون من مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام ٢٠١٩.

رغم الجائحة ماجد الحقيل يدشن 1061 وحدة سكنية في نجران

كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعبر التدشين الافتراضي (عن بُعد) لمشروع إسكان نجران، تواصل تدشين مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة، وسط جائحة فيروس كورنا المستجد والتبعات التي خلفتها في جميع أنحاء العالم

انتهاء الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نيوم»

كشف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق «تنمية» اليوم، انتهاء مرحلة أعمال الحصر الميداني للعقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع نيوم، التي بدأت يوم الإثنين الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 هـ، موضحًا أن هذه المرحلة الأولى قبل البدء في تقييم العقارات، وصرف تعويضات عادلة ومجزية تمهيدًا لاستلام العقارات من الملاك.

مضافًا لها بدل غلاء المعيشة.. «التقاعد» تودع معاشات شهر أبريل في حسابات عملائها

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس -الموافق 23 أبريل-، إيداع معاشات شهر أبريل في الحسابات البنكية لعملائها، مشيرة إلى أن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافًا لها بدل غلاء المعيشة لشهر أبريل بلغ أكثر من 7 مليارات ريال صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

«العدل»: 70 ألف عملية توثيق.. وقيمة الإفراغات تتجاوز 152 مليون ريال

رصدت مؤشرات وزارة العدل، نحو 70 ألف عملية توثيق (إصدار وكالات وإفراغ عقارات) خلال الفترة من 21 رجب المنصرم حتى 26 شعبان الجاري، لافتة إلى أن جميع العمليات نفذها المستفيدون عن بُعد من خلال بوابة «ناجز ـ najiz.saومركز التواصل الموحد (1950( وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، كشفت المؤشرات عن تسجيل 1153 طلبًا لنقل الملكية العقارية إلكترونيًا، بإجمالي مبالغ تجاوز الـ152 مليون ريال، منها 679 طلبًا مكتملًا، وبلغ مجموع الأموال للطلبات المكتملة 86.5 مليون ريال.

الفيصل: «الرياض 2030» ستكون الألعاب الآسيوية الأفضل في التاريخ

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن ثقته في قدرة المملكة على تنظيم النسخة الأفضل في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، بعدما باتت السعودية قبلة لأبرز المحطات الرياضية الكبرى حول العالم.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. زيادة المخصصات المالية لتفطير الصائمين.. والمرور ينقل الملكية إلكترونيًّا.. و"كلنا أمن" يضيف خيار الإبلاغ عن مخالفات منع التجول

أخبار السعودية اليوم.. بدء تجديد رخص السير إلكترونيًا.. وتعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بممارسة الطب الاتصالي