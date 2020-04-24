السعودية اليوم / منظمة الكومنولث تقرر تأجيل قمتها الـ 26 المقررة في كيغالي



كيغالي 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واس

قرر رؤساء دول وحكومات منظمة الكومنولث تاجيل قمتهم الـ 26 التي كان من المفترض عقدها في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة الرواندية كيغالي، إلى موعد لاحق سيتم الاعلان عنه، وذلك بسبب جائحة

وأفادت الأمانة العامة لمنظمة الكومنولث في بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي، أن القمة الـ 26 لقادة دول الكومنولث والتظاهرات ذات الصلة ستستضيفها كيغالي لاحقًا في موعد سيتم الإعلان عنه، مشيرة الى أنه تم اتخاذ القرار، تنفيذًا لمذكرة تفاهم في 2005 متعلقة بتأسيس آمانة الكومنولث، والدليل الفني لقمة قادة الدول الأعضاء فيها.

ونقل البيان عن الأمينة العامة للكومنولث باتريسيا سكوتلند أن "جائحة كوفيد 19 غيرت مجرى التاريخ المعاصر، فقد تم فقدان أرواح، وانكمشت اقتصاديات، وتبددت أرزاق ومن الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الوضع مستقبلا.

يذكر أن منظمة كومنولث تضم 53 دولة من مستعمرات بريطانية سابقة وتشتمل 25 منطقة تحت الحماية البريطانية.

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كيغالي 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واسقرر رؤساء دول وحكومات منظمة الكومنولث تاجيل قمتهم الـ 26 التي كان من المفترض عقدها في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة الرواندية كيغالي، إلى موعد لاحق سيتم الاعلان عنه، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأفادت الأمانة العامة لمنظمة الكومنولث في بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي، أن القمة الـ 26 لقادة دول الكومنولث والتظاهرات ذات الصلة ستستضيفها كيغالي لاحقًا في موعد سيتم الإعلان عنه، مشيرة الى أنه تم اتخاذ القرار، تنفيذًا لمذكرة تفاهم في 2005 متعلقة بتأسيس آمانة الكومنولث، والدليل الفني لقمة قادة الدول الأعضاء فيها.ونقل البيان عن الأمينة العامة للكومنولث باتريسيا سكوتلند أن "جائحة كوفيد 19 غيرت مجرى التاريخ المعاصر، فقد تم فقدان أرواح، وانكمشت اقتصاديات، وتبددت أرزاق ومن الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الوضع مستقبلا.يذكر أن منظمة كومنولث تضم 53 دولة من مستعمرات بريطانية سابقة وتشتمل 25 منطقة تحت الحماية البريطانية.// انتهى //02:30ت م0329

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